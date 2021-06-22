118 bahçede uygulamalı projelerin dikimleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bamya, patlıcan ve lahana yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projeleri ile ilgili olarak 118 bahçede uygulamalı dikim çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması projeleri kapsamında, Düzce'de 118 bahçede dikim çalışmaları başlatıldı. Bamya için 48, patlıcan için 35 ve lahana için 35 olmak üzere toplam 118 bahçede Merkez ile 7 ilçede proje kapsamında çiftçiler belirlendi. Bahçelerin kontrolleri, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, 48 bahçede bamya ekimleri gerçekleştirildi. Patlıcan projesi kapsamında 35 bahçede çiftçiler belirlenirken, kurumlumun ardından dikim çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.