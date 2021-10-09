12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 12 mahalleyi birbirine bağlayarak 25 bin kişinin ulaşımını kolaylaştıran, 2018 yılında ayaklarında meydana gelen kırılma neticesinde de bir kısmı trafiğe kapatılan köprü yeniden yapılıyor.

Düzce'de 2018 yılında ayaklarında kırılmalar meydana gelerek bir şeritte çökme meydana gelerek trafiğe kapatılan köprü yapılmaya başladı. Bölgede bulunan 12 mahalleyi birbirine bağlayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise gibi 20 tane okulu birbirine bağlayan yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden köprünün 50 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karahacı Musa Mahallesi Muhtarı Hanife Gür, "2018'in ortalarına doğru köprümüzün bacakları kırılmıştı. Hemen korumaya almışlardı. İhale, zemin etüdü derken Allah'a şükürler olsun 12 Eylül gibi inşaata başladılar. Devlet Su İşlerinin kontrolü altında hızla devam ediliyor. Köprünün her iki taraftan da bacak kısımlarını direk kısımlarını ördüler, betonladılar. Geceleri de çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda köprünün üstünü yaparlar. Köprü 18 metre genişliğinde olacakmış. Çift gidiş geliş olacak. Bu köprü aşağı yukarı 10-12 mahalleyi birbirine bağlayan takriben 25 bin kişiyi taşıyan bir köprü. Çünkü bizim bu bölgemizde en az 20 tane okul var. İlköğretim, ortaöğretim ve lise şeklinde. Aynı zamanda servisler, öğrenciler vatandaşlar 25 bin nüfusa hitap eden bir köprü burası. Bu köprü son derece işlevini yerine getiriyor. Onun için bu köprünün bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda 50 günde bitirileceği söylendi. Bu tabii sevindirici bir haber. İnşallah kısa süre içerisinde biter” ifadelerini kullandı.