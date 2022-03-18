12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı

Düzce'de jandarma trafik timleri denetimlerini arttırdı. Akçakoca-Düzce ve Akçakoca-Kocaali karayolu ile Çilimli Topçular, Yenivakıf köy yolu, Gümüşova OSB yolu, Cumayeri Dokuzdeğirmen köy yolu güzergahlarında yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerine uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 174 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı, 4 araç sürücüsü ise trafikten men edildi.