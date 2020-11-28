120 günde Düzce kıpkırmızı oldu

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgınında yüzde elli artış yaşanan illere yaklaşan Düzce'de 120 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illere yaklaşan Düzce'de “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki risk haritası kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasında Düzce ve ilçelerinde ki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile kırmızıya dönüşmesi vak'a artışlarını gözler önüne serdi. 120 gün önceki diğer renkler vak'a artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Düzce'de tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından Ekim ayında Düzce'de vak'a sayılarının yüzde 99 arttığını açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde artış hızının yüzde elli seviyesine yaklaştığını bildirmesi ile birlikte Düzce Valiliği il Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı ile kentin en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nde giriş çıkışlarda sınırlandırma ve HES kodu uygulaması başlattı. Ayrıca, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini sıklaştırdı.