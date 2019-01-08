125 personelle karla mücadele devam ediyor

Gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına karşı küreme ve yol açma çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yakından takip etti.

Düzce'de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezi ve çevresinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağışa karşı Düzce Belediyesi ekipleri de harekete geçti. 35 araç ve 125 personelle görev yapan kriz merkezi ve müdahale edilen yerleri yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada belediye sınırları içinde ulaşım konusunda hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekerek “beklediğimiz kar geldi. Gecenin geç saatlerinden itibaren belediyemizin araçları önce yol açma ardından tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 35 aracımız çalışıyor. 125 personelimiz sadece karla mücadele çalışmalarında görev yapıyor. Şu anki tespitlerimize göre belediye sınırları içinde kapalı yolumuz yok. Özellikle kar, kalıcı konutlar bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olduğu için çalışma yoğunluğunu bu bölgeye verdik. Başkan yardımcılarım, ekiplerimiz ve müdürlerimiz ile birlikte çalışmaları takip ediyoruz. Akşam saatlerinde kar yağışının azalması bekleniyor, yarın daha açık bir hava olması sonraki günlerde de yağmur beklendiği söyleniyor. O yüzden vatandaşlarımız yağan karın keyfini çıkarsın” ifadelerini kullandı.

İlgili müdürlükler bünyesinde oluşturulan ekipler, kar yağışının etkili süreç boyunca araç ve yaya trafiğinin aksamaması için kar küreme çalışmalarına devam edecek.