130 Personel 30 araç nöbette

Düzce Belediyesi, hafta sonu itibariyle etkili olmaya başlayan ve hafta başından itibaren etkisini arttırarak devam ederek özellikle Akçakoca, Cumayeri ve Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sel derecesine yükselen yağışlara yönelik tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı sonrası şehir merkezi başta olmak üzere sıkıntı oluşturabilecek dere yataklarının tümünü takibe alan ekipler, Düzce Belediye Başkan Vekili Murat Aydın başkanlığında gece boyunca nöbet tuttu.

Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Destek Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devam eden yağışlardan ötürü oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tüm hazırlıkları tamamlanmış şekilde tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürürken, derelerin tıkanmaması için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.