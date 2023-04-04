140 esnaf tezgah açabilecek

Faruk Özlü'nün kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazaryerlerine yönelik başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sahaya yansıtılıyor. 5 mahalle genelinde yenileme çalışmasının yapılacağı pazaryerlerinden Hamidiye Mahallesine yapılacak modern kapalı pazaryerinin detayları belli oldu.

Başkan Faruk Özlü'nün merkeze bağlı 5 mahalle özelinde bulunan pazaryerlerinin kapalı ve modernize edilmiş şekilde yenilenmesine yönelik attığı adımlar Hamidiye Mahallesi Salı Pazarında şekilleniyor. Şehrin kuzeybatı bölümünde bulunan mahallelere hizmet edecek şekilde tasarlanan ve 2 bin 337 metrekare kapalı alana sahip olacak pazaryerinin çatısında ise güneş enerji panelleri bulunacak.

140 pazarcı esnafının tezgah açabileceği şekilde tasarımı gerçekleştirilen pazaryeri Düzce'de önemli bir eksikliğin daha giderilmesini sağlayacak.

11 Nisan tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan pazaryerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sokulması öngörülüyor.