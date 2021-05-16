140 kilometre takip edildi, film gibi kovalamaca ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kapalı otoparktan çalınan lüks otomobil, polis ve jandarma ekiplerinin 140 kilometre süren kovalamacası ile bulundu. Çalıntı aracı bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için ise termal kameralar ve drone ile arama çalışması yapıldı.

Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Ürün'e ait 81 DR 799 plakalı BMW marka otomobil, kapalı otoparktan çalındı. Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden Ürün, durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İl genelinde polis ve jandarma ekiplerine haber verilirken, Barış Ürün ve kısıtlamadan muaf arkadaşları da şehirde arama çalışmaları yaptı. Çilimli bölgesinde aracın görüldüğü ihbarını alan polis, aracın peşine takıldı. D-100 karayolu üzerinde tüm kavşaklarda önlemler alınırken, şehrin ara sokaklarında da önlemler alındı. Çalınan aracın son görüldüğü noktaya kadar sürekli takipte olan ekipler, D-100 karayolu İhsaniye mevkiinden aracın Düzce'ye doğru geldiği ihbarını alınca tüm ekipler bölgelerde konuşlandırıldı.

Trafik polisleri son ana kadar takip etti

Trafik polisi ekipleri Aziziye, Uzunmustafa, Akınlar, Karahacı Musa, Arapçiftliği, Çamköy, Konuralp, Çakırlar, Tokuşlar mahalleleri üzerinden süratle kaçan sürücünün peşine takıldı. İki defa havaya ateş edilmesine rağmen çalıntı aracı süren Fikret M. durmayarak köy yollarına girdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sırasında Hecinler köyü mevkiindeki katı atık tesislerinde balçığa saplanınca kaçamayacağını anlayan sürücü, aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Zanlı, gecenin karanlığı ve arazi şartlarının elverişsiz olmasından faydalanarak kaçmayı başardı. Şahsın ormanlık alanda saklanabilme ihtimaline karşı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Büro Amirliği ekipleri bölgede drone kaldırarak, termal kameralar ile dakikalarca şahsı aradı. Ormanlık alanın tamamında yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemezken, termal kameralar ile tüm bölge tarandı. Şahsın Yığılca-Düzce yoluna kadar inmiş olabileceği ve buradan geçen herhangi bir araç ile bölgeden ayrılabileceği düşünülerek, bölgede yol kontrol uygulaması da yapıldı. Araçlar tek tek denetlenirken, araç içinde sürücü ve yolcu olarak bulunan herkes denetime tabi tutuldu. Fakat yapılan tüm aramalara rağmen şahıs yakalanamazken, geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

“24 saat geçmeden araç bulundu, mutluyuz”

Aracının kapalı otoparktan çalındığını ve 24 saat geçmeden bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Barış Ürün, “Ofiste çalışıyordum. Saat 02.00 gibi eve gitmek için kapalı otoparka gittim. 2 tane aracım ve 1 motorum var. İndiğimde 1 aracımın kapılarının açılmış olduğunu, motorumun yerinde olduğunu ve bu aracımın üstü brandalı bir şekilde duruyordu. Brandayı atarak, yandaki aracımdan anahtarını alıp bu aracımı çalmışlar. 24 saattir bir kovalamacanın içerisindeyiz. Kendi arkadaşlarımızla Düzce ilinde baya paylaşım yaptırdık. Görenler sağ olsunlar haber verdiler. Aracımıza kavuştuk, mutluyuz. Ne durumda bilmiyoruz, durum bundan ibaret” dedi.