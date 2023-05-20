140 pazarcı aynı anda tezgah açacak

Faruk Özlü'nün kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazaryerlerine yönelik başlattığı çalışmalar hızla ilerliyor. Hamidiye Mahallesi'nde kısa süre önce ihalesi tamamlanan Modern Pazaryeri için ilk kazma bugün vuruldu.

Düzce Belediyesi eş zamanlı olarak devam eden projelerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Faruk Özlü'nün merkez mahallelerdeki pazaryerlerinin kapalı ve modernize edilmiş şekilde yenilenmesine yönelik attığı adımlar sürüyor. Son olarak Hamidiye Mahallesi Salı Pazarında inşaat çalışmalarına başlandı.

Şehrin kuzeybatı bölümünde bulunan mahallelere hizmet edecek şekilde tasarlanan ve 2 bin 337 metrekare kapalı alana sahip olacak pazaryerinin çatısında ise güneş enerji panelleri bulunacak.

140 pazarcı esnafının tezgah açabileceği şekilde tasarımı gerçekleştirilen pazaryeri Düzce'de önemli bir eksikliğin daha giderilmesini sağlayacak.