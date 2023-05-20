15 bine yakın aşı yapıldı

Düzce'de hayvanlara büyükbaş ve küçükbaş şap, brusellozu ve veba aşısı çalışması devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından il genelinde 13 bin 986 adet büyükbaş hayvana proje dahilinde şap aşısı, 519 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 407 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı yapıldı.

Ayrıca il genelinde sağlık kuruluşlarına intikal eden 24 adet ısırık vakkası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alındı. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği bildirildi.

Hayvanların tanımlanması yönelik ise bin 336 adet büyükbaş ve 270 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.