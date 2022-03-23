15 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 15 gündür kayıp olarak aranan genç bir evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, oğullarından 15 gündür haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp müracaatında bulundu. 15 gündür aranan 24 yaşındaki İsmail Çakır'dan acı haber geldi. Alınan bir ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi'ne giden ekipler, Atlı Kapı Sitesi B blokta apartman boşluğunda İsmail Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yeri inceleme ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.