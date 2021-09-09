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15 kök kenevir ve 690 gram kubar esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 15 kök hint keneviri, 690 gram kubar esrar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 15 kök hint keneviri, 690 gram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre Akçakoca ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri yasa dışı hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yenice Köyü'nde M. A.'ya ait ve eklentisinde yapılan aramada 15 kök hint keneviri, 690 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M. A. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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