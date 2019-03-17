Akçakoca ilçesinde yapımı 26 milyon TL'ye mal olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı hizmete açıldı.

15 Temmuz Demokrosi Şehitleri Parkı açılışına AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü , Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk,Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, DSP Akçakoca Belediye Başkan Adayı Ersin Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça ve vatandaşlar katıldı.

Akçakoca Hacıyusuflar mahallesi sınırları içersinde olan 15 Temmuz Demokrosi Şehitleri Parkı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçemize kazandırılan bir eserin daha açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, 15 Temmuz Demokrosi Şehitleri Parkının hayırlı olmasını dileyerek, Cüneyt Yemenici'nin 5 yıl içersinde büyük hizmetler yaptığını, bir 5 yıl daha görev verilmesi gerektiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu tarafından yapılan dua ile Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrosi Şehitleri Parkının açılışı yapıldı.