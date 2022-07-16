15 Temmuz'da bayraklar dalgalandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program Düzce Belediyesi önünden başladı. Mehter takımının marşları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları yürüdüler. Meydanda son bulan yürüyüşün ardından Düzce Belediyesi Mehter ekibi konser verdi. Burada vatandaşlar 15 Temmuz gecesi yaşanan milli iradenin yer aldığı fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezerek o geceyi yeniden yaşadılar. Etkinlik film gösterimiyle başladı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program okunan Selalarla sona erdi.