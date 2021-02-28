İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1.5 yıldır kullanılamayan köy camisinin döşemesi ve halıları çürüdü

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyünde sel felaketinin ardından 1.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyünde sel felaketinin ardından 1.5 yıldır kullanılamayan caminin döşemeleri ve halıları çürüdü.


Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyünde 1.5 yıl önce yaşanan sel felaketinde caminin tüm döşemeleri ve halıları deforme oldu. Köy camisinde imamın olmaması ve pandemide caminin kullanılmaması sebebiyle döşemeler ve halılar çürümeye başladı.


Köyün muhtarı Ayhan Kibar, 1.5 yıl önce Akçakoca'nın Uğurlu köyünde yaşanan sel felaketinin Hemşin köyüne de zarar verdiğini belirterek, "Sel felaketi sonrası camimizin altına su girdi. Bu suyun girmesiyle camimizin hem döşemeleri, hem de halılar çürüdü. Camimizi kendi imkanlarımızla onarıyoruz ancak gücümüz yetmiyor. Bu nedenle hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.