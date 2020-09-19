16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu

DÜZCE (İHA) – Suriye'de yürütülen yardım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman için 16 ülkede mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen El-Bab'ta sosyal yardım mağazasında görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 2 personel ise yaralanmıştı. Şehit Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman'ın yanına defnedilmişti. Suriye'de birçok programda görev alıp yetimleri sevindiren şehit için Mescid-i Aksa dahil olmak üzere 16 ülkedeki camilerde mevlit programı düzenlendi. Bazı camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, bazı ülkelerde ise yetimler için yemek dağıtıldı.