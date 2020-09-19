İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu

DÜZCE (İHA) – Suriye’de yürütülen yardım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman için 16 ülkede mevlit okutuldu.

DÜZCE (İHA) – Suriye'de yürütülen yardım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman için 16 ülkede mevlit okutuldu.


Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen El-Bab'ta sosyal yardım mağazasında görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 2 personel ise yaralanmıştı. Şehit Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman'ın yanına defnedilmişti. Suriye'de birçok programda görev alıp yetimleri sevindiren şehit için Mescid-i Aksa dahil olmak üzere 16 ülkedeki camilerde mevlit programı düzenlendi. Bazı camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, bazı ülkelerde ise yetimler için yemek dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.