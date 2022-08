16 yıllık ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık'tan Ahde Vefa

Düzce'de 16 yıl önce ASKF başkanlığına seçilen ve 6 yıldır da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapan Erdoğan Bıyık Ahde Vefa yemeği düzenledi.

Yemekte konuşan Bıyık, ASKF yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

Bıyık, “Biz bir aileyiz sloganı hem federasyonumuzda hem de konfederasyonumuzda en önemli dayanağımız. Erdoğan Bıyık olarak 2006 yılında yönetimimizle birlikte ASKF başkanlığına seçildim ve göreve başladık. Ogün sizlerin oylarıyla ve takdiriyle ve sonrasında da bu şekilde devam etti. Yaklaşık 16 yıldan bu yana Düzce ASKF başkanlığı yapıyorum. Ayrıca 6 yılı aşkın süredir TASKK yönetim kurulu üyesiyim. Göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp başkanlarımız, taban birliklerimizle Düzce'mizin gençliğini, çocuklarını daha iyi yerlere getirebilmek için mücadele ettik. Bu mücadelemizde her zaman bir olduk. Her zaman birbirimize dayanak olduk, destek verdik. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, yaklaşık 16 yıldan beri Düzce'de amatör spor kulüplerini kurumsal yapabilmek için mücadele ettik. Birçok ilde olmayan ASKF'ye yer satın aldık. Filiz lisans yapma yetkilerini aldık. Düzce'deki amatör spor kulüplerini Türkiye'de örnek gösterilen federasyonlar içine sokmayı başardık” dedi.

“DTSO başkanlığına adayım”

DTSO başkanlığına aday olacağını için istifa ettiğini açıklayan Erdoğan Bıyık, şunları söyledi; “Bugün neden buradayız? DTSO Meclis üyeliği yapıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Ticaret ve Sanayi Odası meclisine girmek istiyorum ve yönetim kurulu başkanlığına aday olacağım. Bugün itibariyle Düzce ASKF Başkanlığından istifa ettim. Bu süreçte 10 kişilik birbirinden değerli yönetici arkadaşlarım var. Benden sonra ilk toplantıda kendilerine bir başkan adayı belirleyip İnşallah bizlerin yaptığından çok daha güzel yönetim sergileyerek amatör spor kulüplerini çok daha iyi yerlere taşıyacaklarına eminim. Hakkınızı helal edin. Resmi olarak ASKF'yi bırakıyorum ama gönlüm her zaman sizinle. Bırakırken sizlerden tek bir isteğim var. Rahmetli İhsan Çetin abimiz Düzce'de spora çok büyük emek vermiş bir isimdi. Devam etseydim eğer ilk yapılacak liglerde onun ismini verecektik. Ancak ben görevi bırakıyorum. Sizlerden de rica ilk oynanacak lige onun ismi verilmesi.“

“Erdoğan Bıyık Amatör sporlarla özdeşleşti”

Programa katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise konuşmasında; “Ben buraya gelirken Erdoğan (Bıyık) Bey'in bir veda yemeği vermekte olduğunu bilmiyordum, istifası da benim için sürpriz oldu. Kendisi beni aradı ve bir yemek planladıklarını ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Bende gelirim dedim. Geldim ve burada öğrendim. Düzce'de amatör spor kulüpleri dendiği zaman akla gelen isim Erdoğan Bıyık'tır. Kendisi amatör sporla özdeşleşmiş bir isimdir. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki yaşantısında da Düzce için iyi işlere imza atacağına bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

Programa; MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Gülay Ercan, Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb Av. Ali Dilber ile amatör spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Amatör Spora destek veren isimlere verilen plaketlerle program sona erdi.