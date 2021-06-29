1630 hayvana küpe takıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayvanların takip edilmesi, sisteme girilmesi kapsamında yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlamaları yapıldı. Bu kapsamda il genelinde bin 630 hayvana kulak küpesi takıldı.

Hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerin hayvan sayılarının takibi, hayvancılık destekleri, hayvanların yemlerinin kontrolünün sağlanması için yıllardır ülke genelinde kulak küpesi çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Düzce'de de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlama çalışmaları yapıldı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün verilerinden derlenen bilgilere göre Mayıs ayı içerisinde il genelinde bin 236 büyükbaş hayvana kulak küpesi takıldı. Ayrıca ekipler yine il genelinde bulunan 394 küçükbaş hayvana da kulak küpesi taktı. Böylelikle il genelinde bin 630 hayvanın tanımlama çalışmaları yapılarak kulaklarına küpeleri takıldı.