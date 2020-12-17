18 yaşındaki Cansu'nun öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

100 Karayolu Çilimli sapağında hasta almaya giden Özel Çağsu Hastanesi'nin ambulansının otomobile çarptığı ve kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Cansu Gümüş'ün araçtan fırladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Düzce D-100 Karayolu Çilimli sapağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Düzce Özel Çağsu Hastanesi'ne ait Sinan D. idaresindeki 81 FE 909 plakalı Ford marka ambulans, Çilimli sapağında Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilden savrulan 19 yaşındaki Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş'ün hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan Huriye Y. ve Fatma G. ise yaralandı. Ambulans sürücüsü Sinan B.'nin gözaltına alındığı kazanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi gencin feci ölümü kameraya yansıdı

Görüntülerde ambulansın kavşağa girdiği ve otomobile çarpması görülürken, çarpmanın etkisi ile otomobilin döndüğü ve Cansu Gümüş'ün otomobilden fırladığı anlar görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.