18 yaşındaki genç kız ameliyatla sağlığına kavuştu

Çocukluk çağından itibaren sık sık idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma ile böbrek fonksiyon bozukluğu yaşayan A.D. isimli 18 yaşındaki genç kız, Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğine başvurdu. Üroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu tarafından yapılan tetkikler sonucunda hastanın mesane kapasitesinin oldukça azaldığı saptandı. Mesane kapasitesi yaklaşık 50 ml olarak ölçülen hasta, daha önce yapılan operasyonlara ve medikal tedavilere cevap vermemiş, idrar yolu enfeksiyonu nedenli birçok antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştı. Şenoğlu ve ekibi, yapılan tetkiklerin ardından hasta genç kıza idrar torbasının çok küçük olması nedeniyle “Mesane augmentasyon” cerrahisi uygulamaya karar verdi.

Ameliyat ile hastanın idrar torbasına yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ince bağırsaktan yama yapılarak, mesane kapasitesi arttırıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde hiç bir sıkıntı ile karşılaşmayan genç kız, sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu hastalığın eğitim ve sosyal yaşamında büyük zorluklara neden olduğunu ifade eden A.D., ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yusuf Şenoğlu ve ekibine teşekkür etti.