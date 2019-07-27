18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde yok oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 18 yıllık iş yeri gözleri önünde yok olan 74 yaşındaki Kaniye Bayraktar, “20 dakika daha uyanmasaydım sel beni de alıp götürecekti” diye konuştu.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel ve su baskınları bir çok iş yerini tahrip etti. Yaşanan sel ve su baskınında Akçakoca İlçesi Cumayanı Mesire alanında işletmecilik yapan 74 yaşındaki Kaniye Bayraktar'ın 18 yıl önce kurduğu işletmesi de sulara kapıldı, büyük tahribata uğradı. Harabe haline gelen tesis selin getirdiği çamurlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizlendi.

Bölgenin yardımsever teyzesi olarak tanınan tesis sahibi Kaniye Bayraktar çok zor duruda olduğunu tek amacının yetimleri okutmak olduğunu belirterek, “Sabah 07.30'da olay oldu. Uyandığımda restoranın üstüne kadar çıkmıştı sel, 20 dakika daha uyanmasaydım beni de alıp götürecekti. Allah'a şükürler olsun canımı bana bağışladı ama bütün tesisim her şeyim mahvoldu. Çok zor durumdayım. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Tek başıma işletiyorum. Benim yetimlerim var, yetimlerin için çabalıyorum. Onları okutmaya çalışıyorum ama Allah'ın takdiri başıma bu olay geldi” diye konuştu.

Hasar tespit çalışmaları tamamlanan tesiste büyük maddi hasar meydana gelirken yaralar sarılmaya çalışılıyor.