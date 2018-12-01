1917 öncesi ‘Gül' iken 1917 sonrası ‘Ateş'e dönüşen Kudüs

Düzce Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 1917 öncesi ‘Gül' iken 1917 sonrası ‘Ateş'e dönüşen kadim şehir Kudüs konulu konferans düzenlendi.

Düzce'de gerçekleştirilen Çınaraltı Gençlik Söyleşilerinin konuğu, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'ydi. Ekinci, “Gül ve Ateş” adlı konferansta Kudüs meselesi üzerine konuştu.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda üniversiteli gençlerin katılımlarıyla asırlardır kapanmayan yara, kadim şehir Kudüs konulu konferans gerçekleşti.

KYK Düzce İl Müdürlüğünce düzenlenen Gül ve Ateş Konferansı'nda Kudüs konusu ele alındı. Programın açılışı KYK Düzce İl Müdürü Kudret Koz'un konuşmasıyla başladı. Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinin dizeleriyle söze başlayan Koz, Kudüs'ün Müslümanlar için ve dünya üzerindeki stratejik öneminden bahsetti. Gençlerin, böylesine önemli tarihi hususlarda güvenilir isimlerden bilgi alması gerektiğini ve düzenledikleri programlarla bu konuya dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekici, Kudüs'ün üç semavi din için sanıldığından çok daha önemli olduğunu belirtmenin yanı sıra konuşmasına şunları ekledi: “Kudüs, ne Hristiyan ne de Yahudi görüntüsü veriyor; Kudüs daha çok Müslümanların mührünü taşıyan bir şehir. Gül de ateş de kırmızıdır, Kudüs her ikisiyle var ve hala kanayan bir yaradır. ”

Salonu tıka basa dolduran üniversiteli gençler Prof. Dr. Ekrem Buğra Eekici'yi ilgiyle dinledi ve program sonrası Kudüs'le, dünya üzerindeki önemi, üç semavi dinin mensuplarınca neden bu kadar sahiplenildiği, 1917 öncesi ve sonrasında gerçekleşenler üzerine sorulan soruları yanıtladı.

Konferans sonrası Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı tarafından Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekici'ye hediyesi takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Konferans sonrasında Seyyah Oyuncular tiyatro ekibi tarafından “Kudüs ve Leyla” oyunu sergilendi. Duygu dolu ve nefes kesen anlara sahne olan oyun, salonu hıncahınç dolduran üniversiteli gençlerden tam not aldı.