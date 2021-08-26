2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale

Düzce Belediyesi Haydar Gördebil ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu ana hatlarında meydana gelen su patlağı arızasına anında müdahale etti. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, iki arızaya da eş zamanlı olarak müdahale etti. 500'lük polietilen boruların iki metrelik bölümlerini deplase yapan ekipler boruları da yeniledi.

3 iş makinesi 5 kamyon 20 personel arızalara anında müdahale ederek Düzcelileri susuz bırakmamak için çalıştı. Boruların tamir edilmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kazılan yolda asfalt çalışması yaparak sürücülerin mağduriyet yaşamasını engelledi.

Düzce Belediyesi uzun süredir değişmeyen ve deforme olan içme suyu hatlarını değiştirmek için ihaleyi bekliyor. DSİ ve İller Bankasıyla koordineli bir şekilde çalışma yürüten Düzce Belediyesi ihalenin yapılmasının ardından içme suyu hatlarını tamamen değiştirerek arıza sayısını minimum seviyeye indirecek.