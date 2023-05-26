2 bin 800 çocuğa eğitim verildi

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2023 yılı eğitim planı çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 800 çocuğa yüz yüze eğitim verdi.

Düzce Belediyesi, kent yaşamında ortak kullanım alanlarında kontrolsüz atık, çöplerin usulüne uygun toplanması ve atıkların geri dönüştürülmesi konularında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. İlkokul çağındaki çocukların temiz çevre farkındalığını edinmesi için düzenlenen eğitimlerde bugüne kadar 2 bin 800 çocuğa eğitimler verilirken geri dönüşüm bilinci de aktarıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmada Düzce Belediyesi'nin maskotu Fındıkcan'ın da eşlik ettiği eğitimlerle çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadı. Eğitimlere katılan her bir öğrenciye günün sonunda temiz çevre temalı boyama kitapları dağıtılarak öğrendiklerini pekiştirmeleri de sağlandı.