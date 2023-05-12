2 bin öğrenciye iş güvenliği eğitimi

Düzce'de ortaokul öğrencilerine iş güvenliği haftası sebebi ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Haftasında ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim programı planladı. Planlamalar çerçevesinde iş güvenliği uzmanları il genelinde ortaokul öğrencileri ile buluştu. Okullarda öğrencilere iş güvenliği ile ilgili bilgiler veren eğitmenler, öğrencilerin okul içerisinde dikkat etmesi gereken konularda da bilgilendirmelerde bulundu. İş güvenliği önlemini öğrencilerin almasını ve sevenleri ile birlikte kalınması konusunda bilgiler veren eğitmenler, İş güvenliği haftası boyunca 2 bin ortaokul öğrencisi ile buluştu.