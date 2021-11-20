2 milyon 575 bin hayvan nakledildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üretimi yapılarak başka şehirlere nakledilen hayvanların sayısı belli oldu. Buna göre Düzce'den başka şehirlere 2 milyon 575 bin 739 hayvan sevki yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak diğer şehirlere sevkiyatı veya nakliyesi yapılan hayvanlara yönelik veteriner denetimi yapıyor. Yapılan denetimler kapsamında Düzce'de ki işletmelerde veya çiftçiler tarafından üretilen 63 büyükbaş, 143 küçükbaş, 163 kuş ile 2 milyon 575 bin 365 adet tavuk sevki yapıldı. Veteriner Sağlık Raporlarının oluşturularak nakli sağlanan hayvanların yanı sıra Düzce'den diğer illere 24 ton 256 kilogram karkas et ve 23 ton 100 kilogram salyangoz sevgi yapıldı.