2 okul bilim fuarı açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir lise ve ortaokul TUBİTAK 4006 bilim fuarı açtı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci, Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşemsettin Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılış törenlerine katıldı. Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak, proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması amaçlanan fuarları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, görevli öğrenci ve öğretmenlerden sergilenen projeler hakkında bilgi aldı.