2 ton atık lastik ele geçirildi

Faruk Özlü' nün, Düzce'de hava kirliliğine sebep olan kaçak kömür kullanımı, lastik, plastik ve atık yağ yakılmasının önüne geçebilmek için denetimlerin daha sıkı ve eylemi gerçekleştirenlere de cezai işlem uygulanması yönünde talimatlarının ardından Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek kontrollerde göz açtırmıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi dere kenarında yakılmak üzere olan yaklaşık 2 ton atık lastik ele geçirdi. Ekipler, Çay Mahallesi dere kenarına atılan atık lastiklerin yakılmak istendiğine dair ihbarı değerlendirerek hızlı şekilde harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bulunan dere kenarında yaklaşık 2 ton atık lastiği yakılmak üzereyken ele geçirdi. Lastikleri yakmak isteyen şahıslar, ekiplerin geldiğini görmeleri üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ekipler ise konuyla ilgili inceleme başlatarak atık lastiklerin toplatılmasını sağladı. Kaçan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; çevre, hava ve su kirliliğine neden olacak ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit edecek her türlü kimyasal atığın (plastik, araç lastiği vb. gibi) yakılması yasaktır. Bu maddeleri yakanlar hakkında Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılarak para cezası uygulanacağını belirtildi. Vatandaşların temiz hava, temiz çevre konusunda daha duyarlı olmaları lastik vb. materyalleri yakan olursa 153 arayarak ihbar etmeleri önem arz etmektedir.