20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi

Akçakoca Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ve Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile D 655-01 Karayolu ile D655 Karayolunda yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. 48 aracın kontrol edildiği denetimde kusurlu bulunan 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.