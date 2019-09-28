2019-2020 eğitim öğretim yılı masaya yatırıldı

Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı, eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi amacıyla, Merkezdeki okul müdürlerimizin katılımlarıyla değerlendirme toplantıları yapıldı. Toplantıda; yürütülmekte olan projeler, yaz döneminde gerçekleştirilen okulların fiziki ortamlarını geliştirme güzelleştirme faaliyetleri, kitap okuma projesi kapsamında yürütülen faaliyetler, okullardaki öğrenci sayıları ve dersliklerdeki öğrenci sayıları, öğretmen durumları, Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve proje kapsamında yeni dönemde yapılacak olan çalışmaların planlanması, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, okullarımızda Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulmasına yönelik gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar, TÜBİTAK ve AB Projelerine katılımlar, Kariyer Günleri, Denge Projesi, Anadolu Mektebi okuma faaliyetleri, okulların disiplini, öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımı, okul kantinleri, okul pansiyonlarına yönelik faaliyetler, proje ve etkinlikler konularında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.