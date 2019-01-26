2019 Yılında da “Temiz Düzce-Temiz Üniversite”

Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce hayata geçirilen ve üniversitenin tüm birimlerine yayılan 2019 yılının ilk ‘Temiz Düzce-Temiz Üniversite' etkinliği, üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nin tüm Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile Araştırma Merkezleri ve idari birimlerince periyotlar halinde düzenlenen ‘Temiz Düzce-Temiz Üniversite' etkinliği, 2019 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Her ayın son Cuma günü düzenlenen etkinliği Konuralp Yerleşkesinde bu ay, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu gerçekleştirdi. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram ile Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu akademik ve idari birim yöneticileri ile personelleri katıldı.

Düzce Üniversitesi'nin Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, Konuralp kampüsündeki Orman Fakültesi'nin çevresi ile yollar, yeşil alanlar ve Düzce Üniversitesi'nin ana giriş kapısı dikkatli ve itinalı bir çalışma sonucu daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları da kendi yerleşke alanlarında temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Kamuoyunca takdir edilen “Temiz Düzce-Temiz Üniversite” etkinliği, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için herkesi çevreyi temiz tutmaya çağırıyor.