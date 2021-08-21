2020'de Düzce'de en çok bal kabağı üretildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2020 yılı içinde en çok üretilen sebze bal kabağı olurken, en az üretilen sebze ise Kırmızı turp üretildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'de 2020 yılı içerisinde en çok üretilen sebze bal kabağı oldu. En az üretim yapılan ürün ise kırmızı turp oldu. Verilere göre, 2020 yılında Düzce'de 10 ton taze bakla, 8 bin 298 ton bal kabağı, 178 ton dolmalık biber, 66 ton salçalık biber, 760 ton sivri biber, bin 203 ton sofralık domates, 586 ton taze fasulye, 993 ton sofralık hıyar, 358 ton ıspanak, 27 ton sakızlık kabak, 2 bin 175 ton karpuz, 52 ton kavun, 404 ton kültür mantarı, 7 ton göbekli marul, 455 ton kıvırcık marul, 13 ton maydanoz, 110 ton patlıcan, 108 ton pırasa, 9 ton taze sarımsak, 56 ton taze soğan ve 4 ton kırmızı turp yetiştirildi.