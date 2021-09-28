2020'de ihracata başladı, bugün 13 ülkeye ürünlerini satıyor

Bebek ve çocuk tekstil ürünleri üreten yerli marka Bebegen, 2020 yılında başladığı e-ihracat çalışmalarında B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'ın katkısıyla ABD, Hollanda ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

E-ihracatın doğru bir planlama ve ekiple yapılması durumunda büyük fayda getirdiğini söyleyen firmanın CEO'su Ömer Gürler, "E-ihracat platformları ürünlerimizi yurt dışındaki alıcılarla buluşturmamıza imkan tanıyor. Bu da hem yerli tekstil üreticisinin yeni pazarlara açılmasını hem de ülkeye döviz gelmesini sağlıyor" dedi.

Korona virüs pandemisinden sonra küresel ticarette artık yeni bir dönemin başladığını, üreticilerin yeni pazarlara açılma ve daha fazla ihracat yapma ihtiyacının hiç olmadığı kadar arttığını söyleyen Ömer Gürler, "Üreticilerin büyümesi için ihracat yapması önemli bir zorunluluk. Buradan yola çıkarak ürünlerini yeni pazarlara taşıması, alıcılar bulması gerekiyor. B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'ın da katkısıyla İsrail, Belçika, Gine, Yunanistan, Rusya, ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Yemen'e ihracat yapıyoruz. 2020'de başladığımız e-ihracat çalışmalarımızın karşılığını çok hızlı bir şekilde aldık. Yıllık ortalama 1 milyon adet olan üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için daha fazla çalışarak e-ihracata yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.

"E-ihracat birçok alıcıyı ayağımıza getiriyor"

TurkishExporter'ın Türk firmalarla yurt dışından alıcıları buluşturan aktif bir platform olduğunu söyleyen Ömer Gürler, "E-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden her gün düzenli olarak birçok satın alım talebi geliyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden ithalatçılar ürettiğimiz bebek ve çocuk kıyafetleri için alım talebinde bulunuyor. Bu bizim var olan ihracat hacmimizi artırmamızı ve satış için yeni kanallar elde etmemizi sağlıyor. TurkishExporter B2B ihracat çalışmalarımızda birçok ithalatçıya ürünlerimizi tanıtmamızı ve tesislerimize gelerek görüşmeler yapmamız için gerekli ortamı oluşturdu" şeklinde konuştu.