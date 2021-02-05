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2021 yılının ilk logo günü yine farkındalık oluşturdu

Hayata geçirdiği birçok yenilikçi uygulamayla öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, gerçekleştirmeye devam ettiği Logo Günü ile 2021 yılında da kurumsal kimlik alanında farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.


Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde yedincisi gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Logo Günü'nde; Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetleri giyen ve yine logolu ürünleri kullanan mensuplar, kurum kimliği ve kurum aidiyeti konusunda anlamlı bir dayanışma örneği gösteriyor.


Her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte üniversite mensupları, Düzce Üniversitesi'nin tanıtımını yaparak Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor.

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