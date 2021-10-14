2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

Düzce'nin Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede 2021 yılında yapılan projeleri anlatarak, Cumayeri'nin geleceğini inşa etkilerini dile getirdi.

Cumayeri'nde birçok projeyi başarıyla sürdüren Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlatarak 2021 yılının Cumayeri'nin yılı olduğunu söyledi. Mustafa Koloğlu yaptığı açıklamada; “Cumayeri'ni şantiye alanına çevireceğiz demiştik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaka Mahallemize 2 adet Çocuk Parkından sonra Mehmet Akif Mahallemize oyun alanı ve çocuk parkı çalışmalarımız devam ediyor. Yaka Mahalle cami şadırvanı ve tuvalet İnşaatı tamamlandı, çevre duvarı yapılıyor. Akabinde Yeni Cami tuvaletlerinin revize çalışmasına ve gençlik merkezi inşaatına başlayacağız. Ortaköy Köprüsü yenileme çalışması tamamlandı asfaltını da atacağız. Aile danışmanlığı merkezi inşaatı devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü hizmet binası inşaatı sürüyor. İtfaiye binası inşaatında sona gelindi inşaat tamamlanmak üzere. Hilal Tepe Mesire alanı devam ediyor. Millet Bahçesi Mesire alanı devam ediyor. Çevrik Mahallesi 136. Sokak 1600'lük boruların döşenmesi devam ediyor. Şu anda 9 noktada fiili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Cumayeri şantiye alanımız oldu” dedi.