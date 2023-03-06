2023 yatırımları değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bu yıl yapılması planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği tarafından, kentte 2023 yılında yapılacak yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda,

Düzce Belediyesi tarafından eski garajlar mevkiinde yapımına devam edilen 23 Nisan Çocuk Parkı ve kapalı pazaryeri projesi de görüşüldü. Ayrıca, Akçakoca'da yapımına başlanacak olan devlet hastanesi, deprem sebebiyle hasar alıp yıkılan denetimli serbestlik müdürlüğü binası, okulların yapılması ve ilçelerde planlanan çalışmalar değerlendirildi.