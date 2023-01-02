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2023 yılının ilk kan bağışı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Kan Merkezi tarafından kent merkezinde açılan stant ile 2023 yılının ilk kan bağışı kampanyası başladı.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber ilk kan bağışını yaptı.


Tek kaynağı insan olan kan bağışı kampanyası yeni yılda da devam ediyor. Düzce Kızılay Kan Merkezi tarafından kent merkezinde kan toplama aracı kuruldu. Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber yaptı. Dilber “Gönüllü kan bağışçısı olun, her zaman gönüllerde yaşayın" diyerek Düzce Kan Merkezinin, kan alım aracında 2023 yılının ilk kan bağışını yaptı.

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