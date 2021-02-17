21 yılda yazdı, sosyal medyadan büyük ilgi gördü

Oğuzhan Karagül tarafından kaleme alınan ve 21 senede tamamlanan 'Bir Cuma Günü-Ahi' sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kitabın yazımından tasarımına her başlığını mükemmeliyetçi bir perspektifle işlediklerini ve kitabın tamamlanmasının tam yirmi bir sene sürdüğünü anlatan Oğuzhan Karagül, "Bir Cuma Günü-Ahi, yazımında kullanılan edebi tekniğin farklılığı ile ilk sayfalarda okuyucunun dikkatini çekmekte. Kitap içerisinde hiçbir alıntı yapılmadığı için özgün tarzı, okuyucuyu etkilemekte ve hikayelerin arasına serpiştirilen etkileyici şiir, beyit ve dörtlüklerle ruhu mest eden bir okuma tadı sunmakta" dedi.

Kitabın tanıtımına en büyük desteğin, bizzat okuyucularından geldiğini, özellikle sosyal medyada uyandırdığı yankıdan çok memnun olduğunu ifade eden Dr. Karagül; bu kitap ile okuyucu arasında oluşan rabıtayı, kendisinin de hayranlıkla izlediğini ve pandemi sonrası kitap fuarlarının tekrar hizmete açılması ile birlikte, okuyucuları ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

Yaza Oğuzhan Karagül, Bir Cuma Günü- Ahi kitabının, üç kitaplık Ahi setinin ilk kitabı olduğunu ve ikinci kitabı olan Sıla'yı da yazmaya başladığını ifade etti.