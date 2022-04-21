21 Yılda yazılan 'Bir Cuma günü-Ahi' Numan Kurtulmuş'a hediye edildi

Oğuzhan Karagül tarafından 21 senede yazılan, 'Bir Cuma Günü-Ahi' kitabı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a hediye edildi. Kurtulmuş, yazar Dr. Oğuzhan Karagül'e teşekkür etti.

Oğuzhan Karagül tarafından 21 senede yazılan 'Bir Cuma Günü-Ahi' kitabı ilgi ile okunmaya devam ediyor. Edebiyat çevrelerinde ve sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Bir Cuma Günü-Ahi' kitabı, katıldığı kitap fuarlarında da ilgi odağı oluyor. Yazar Karagül, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a Bursa'da kitabını hediye etti. Kitabı inceleyen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, okuyacağının sözünü vererek teşekkür etti.

Yeni nesil tasavvuf eseri

Kitabın yeni nesil bir tasavvuf eseri olduğunu belirten Oğuzhan Karagül, özellikle genç kuşakta karşılık bulan yazım diline sahip olduğunu ve kullandığı edebi türün, okuyucu tarafında büyük beğeni topladığını ifade etti. Oğuzhan Karagül, “Çünkü yeni şeyler söylemek lazım mottosu ile lansman çalışmalarına devam ediyoruz. Kitabın gördüğü olağan üstü ilgiden dolayı çok memnunum. Emeklerimizin zayi olmadığını görmek bizi mutlu ediyor. Bütün okuyucularımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.