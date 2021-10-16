21 yılda yazılan kitaba fuarlarda yoğun ilgi

Oğuzhan Karagül'ün 21 yılda yazdığı kitap, fuarlarda ilgi odağı oldu. Yazar Karagül, okuyucudan gelen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirerek; “21 yıllık emeğimin okuyucudan takdir görmesi beni mutlu etti” diye konuştu.

Oğuzhan Karagül'ün yazmaya 21 yıl önce başladığı kitabı ‘Bir Cuma Günü' ile katıldığı kitap fuarlarında okuyucuların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da ve Gaziantep'te düzenlenen kitap fuarlarına katılan Dr. Oğuzhan Karagül, okurların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Okurların ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Dr. Karagül; “21 yıllık emeğim olan Bir Cuma Günü'nün okurlar tarafından beğenilmesi ve ilgi odağı olması bir yazar olarak beni çok fazla sevindirdi. Katıldığım fuarlarda standımın okurlar tarafından yoğun ziyareti ve kitabımı imzalatmak istemeleri mutlu ediyor. Beğenilen bir kitap yazmak çok keyif verici. Okurlarıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

Bir Cuma Günü isimli kitabı ile önümüzdeki günlerde İskenderun, Osmaniye ve Kahramanmaraş düzenlenecek olan fuarlarda imza günü için davet aldığını söyleyen Dr. Oğuzhan Karagül, Vefa Yayınevi standında okurlarıyla buluşma imkanı bulduğunu da anlatarak “Bir Cuma Günü" kitabından etkilenen okurlarıyla buluşmaktan, tanışmaktan ve BCG kitabı özelinde yapılan söyleşilerde de büyük memnuniyet duyuruyorum” dedi.

Dr. Oğuzhan Karagül Bir Cuma Günü kitabı ile birlikte önümüzdeki günlerde yapılacak olan kitap fuarlarında okurları ile buluşmaya devam edecek.