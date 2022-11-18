221 üreticiye 95 bin kilo buğday dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bitkisel üretimin artırılması amacıyla il genelinde toplam 221 üreticiye 95 bin kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri arasında yer alan, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Melen havzasında bereketli buğday yetişiyor projesi ekim programında ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, bitkisel üretimin artırılması amacıyla il genelinde toplam 221 üreticiye 95 bin kilogram buğday tohumu teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdür vekili Hüseyin Dikmen, "Proje ile Melen Havzasında buğday alanları arttırılarak, ilimizde bitkisel üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiş olup; teslim edilen tohum ile 3 bin 800 dekar alanda buğday üretimi yapılması planlanmıştır. Sertifikalı ekmeklik buğday tohumu üreticilere teslim edilerek kaliteli ve verimli buğday yetiştiriciliğinin yapılması amaçlanmıştır. Düzce'de yürütülecek olan bu projenin başarılı olması ile buğday üretim alanlarının genişlemesine katkıda bulunarak, ilimizde daha fazla ve kaliteli buğday üretilmesi başta üreten çiftçilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından üreticilere buğday tohumu teslimi gerçekleştirildi.