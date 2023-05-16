230 genç 8 kilometre pedal çevirdi

Düzce'de Gençlik Haftası etkinliklerinde gençler 8 kilometre pedal çevirdiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliğinin koordinasyonunda 230 genç pedal çevirdi. Gençlik Haftası etkinliklerinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bisiklet turu Anıtpark Meydanı'nda gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan'ın startını verdiği bisiklet turunda gençler Melen Su Park'a kadar pedal çevirdi.