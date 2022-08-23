25 okulda tadilat devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 12 Eylül tarihinde açılacak olan okullar öncesinde öğrencilerin daha güvenilir ortamlarda öğrenim görebilmeleri için 25 ilk ve orta dereceli okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Vali Cevdet Atay'da güçlendirme çalışmaları devam eden okulları ziyaret etti.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Düzce'de yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları Düzce Valiliği koordinesinde eğitim öğretimin başlayacağı 12 Eylül 2022 tarihine kadar öğrencilerin daha güvenilir ve daha rahat ortamlarda öğrenim görebilmeleri için il genelinde 25 ilk ve orta dereceli okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tahsis edilen ödeneklerle yapılan güçlendirme çalışmalarına İl Özel İdaresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından teknik destek sağlanıyor. Koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin okullarında eğitimlerine devam edebilmeleri için hız kesmeden, gece gündüz devam ediyor. Herhangi bir teknik aksaklık ve elde olmayan nedenlerle güçlendirme çalışmaları 12 Eylül tarihine kadar tamamlanamayan okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına Müdürlüğümüz tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, planlama yapılmıştır. Okullarımızın 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olarak başlayabilmeleri için İl genelinde yürütülmekte olan çalışmalarımız tüm teknik ekibimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Güçlendirme yapılan okullarımızın bütün bölümlerinde iyileştirme çalışmaları da yapılmıştır. Öğrencilerimiz fiziki ortamları iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş, depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına sahip olarak yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklar” denildi.

Vali okulları gezdi

Düzce Valisi Cevdet Atay, kurmayları ile birlikte ilde güçlendirme çalışması devam eden okulları inceledi, çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat verdi.