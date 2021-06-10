253 personele AB uyumlu belge

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Eğitimlerini başarı ile bitiren 253 personele daha sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan tarafından tek tek dağıtıldı. Belediye personelinin bilgi, beceri ve yetkinliklerine göre doğru belirlenmesi ve buna bağlı olarak üretim ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen Mesleki Yeterlilik Eğitimleri aynı zamanda kurumu en iyi şekilde temsil edecek personellerin de yetişmesini sağlayacağı belirtildi.

Personelin sorunları ve talepleri de dinlendi

Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinin birinci etabını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ikinci etap eğitim çalışmalarını da hızlandıran Düzce Belediyesi, kurum çalışanlarının büyük çoğunluğuna Mesleki Yeterlilik Sertifikası aldırmayı hedefliyor. 253 personeli birimlerinde tek tek ziyaret ederek hem motivasyonlarını artırmayı hem de sorunlarını dinleyerek eksikleri tespit etmek istediklerini kaydeden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan, “AB standartlarında Mesleki Yeterlilik Eğitimleri açtık. Bu eğitimlerden tüm personelimizin yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim alanları da açarak çalışanlarımızın kendi alanlarından yetkin olmalarını ve belediyemiz eliyle Düzce'mize en iyi, en kaliteli hizmeti vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Daha önce 318 personel Mesleki Yeterlilik Sertifikası alırken buna 253 personel daha eklendi.