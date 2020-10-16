26 Araç ile sahada çalışmalar devam ediyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her bir mahalleye girerek daha modern bir Düzce için çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, 26 iş makinesi ve araçla, Nalbantoğlu, Koçyazı, Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerinde yol açma, Ağa mahallesinde reglaj çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atatük Bulvarında ve Şerefiye mahallesinde kaldırım tamiratı yapılırken Gazhane caddesinde ve Sancaklar mahallesinde de yeni kaldırım çalışması yapıldı.