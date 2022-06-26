İhlas Haber Ajansı

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27 branşta 600 minik kurs görecek

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerine devam eden Çocuk Kulübü Yaz Okullarına rekor sayıda başvuruda bulunuldu.

600 öğrenci ders başı yapacak.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Kulübü, yaz okuluyla miniklere kapılarını yeniden açıyor. Geçtiğimiz hafta açılan yaz okulu kayıt başvuruları, Düzceli ebeveynlerin büyük ilgisi ile karşılaştı. 5-6 ve 7-14 yaş gruplarında 600 minik, 27 branşta eğitim almak üzere 27 Haziran 2022 tarihinde ders başı yapacak.


5-6 Yaş grupları Temel Dini Bilgiler, Fiziksel Gelişim, Ritim, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Minik Şefler Mutfağı ve Bale olmak üzere toplam 7 kategoride kursta eğitim alacak. 7-14 yaş gruplarında ise Robotik Kodlama, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Fransızca, Mutfak Atölyesi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Fiziksel Gelişim, Ritim, Klarnet, Gitar, Değerler Eğitimi, Zeka Oyunları, Masal Dinletisi, Montesorri Eğitimi, Etkili ve Hızlı Okuma, Zumba Kids ve Halk Oyunları olmak üzere toplam 20 branşta eğitim verilecek. Eğitimler 12 Ağustos'ta sona erecek.

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