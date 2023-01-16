3 bant bilardo şampiyonu belli oldu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Bant Bilardo şampiyonası sona erdi.

Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi ve başarı her geçen gün artıyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciği son olarak 3 bant bilardo il birinciliği düzenledi. 76 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 5 gün sürdü.

3 Bant Bilardo Turnuvası yarı finallerinde Emrullah Başeğmez Bora Yayalar'ı, Salih Tekkeli ise Hayri Kılıç'ı geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar. Finalde karşılaşan Emrullah Başeğmez ve Salih Tekkeli istekalarını konuşturdu. Kıyasıya geçen finalin ardından şampiyonluğa uzanan taraf ise Emrullah Başeğmez oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'ın da yakından takip ettiği turnuva sonunda Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda, 5 büyük şehrin ardından en çok kontenjana sahip olan Düzce ilini temsil edecek 12 sporcu belirlenmiş oldu.