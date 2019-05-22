3 Bant bilardo turnuvası sona erdi

Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo Takımlar Ramazan Turnuvası düzenledi.

13-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Takımlar Ramazan Turnuvası 32 sporcunun katılımı ile Joker Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 4'er sporcunun oluşturduğu, toplamda 8 takımın mücadele ettiği müsabakalar 10 gün sürdü.

3 Bant Bilardo Takımlar Ramazan Turnuvası finalinde 8.Grubu oluşturan Hakan İpek, Ramazan Azın, Bahadır Aktaş ve Rıdvan Karaayraz, 1.Grubu oluşturan Burak Menekay, Ömür Çetin, Hasan Çelebi ve Hüseyin Aktaş'ı geride bırakarak şampiyon oldu.

Final oynayan takımlara ödüllerini Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk ve Joker Bilardo Spor Salonu sahibi Halit Daştan takdim etti.