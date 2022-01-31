3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği, 105 sporcunun katıldığı, 9 gün süren 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Zirve Bilardo Spor Salonu'nda ve Diamond Bilardo Spor Salonu'nda yapıldı. 3 Bant Bilardo il birinciliği müsabakaları sonunda Emrullah Başeğmez birinci, Ali Bülbül ikinci, Muzaffer Kahraman ve Bora Yayalar üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.