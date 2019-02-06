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3 bin 600 kilo yağış kilosu 15 TL'den sattılar

Düzce İşçileri Derneği, çeşitli fabrikalarda çalışan ve son dönemde ki pahalılıktan etkilenen meslektaşlarının mutfaklarına destek olmaya devam ediyorlar.


Düzce İşçileri Derneği, il genelinde ki fabrikalarda çalışan işçilerin ekonomik zorluk çekmemesi ve son dönemde yapılan zamlardan etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyorlar. Daha önce işçilere patates, şeker gibi mutfakta kullanılacak ürünleri ucuza satan dernek üyeleri bu kez 3 fabrikada ki 900 işçiye 4 kilogramı 15 liradan olmak üzere toplam 3 bin 600 kilogram yağ dağıttılar.


Düzce İşçileri Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, “İşçi arkadaşlarımızın her zaman yanında olmak için kurduğumuz derneğimiz faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İşçi arkadaşlarımızın özellikle mutfaklarında zorluk çekmemesi ve ekonomik sıkıntılardan etkilenmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce patates, şeker gibi malzemeler dağıttık. Şimdi de yine mutfaklarında işe yarayacak olan yağ dağıtıyoruz. Yağları 3 fabrikada 900 işçiye dağıttık. İlerleyen zamanlarda yine işçi arkadaşlarımızın mutfaklarında kullanacağı ürünlerden dağıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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